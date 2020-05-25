Чемпионский перстень Коби Брайната 2000 года был продан на аукционе. Финальная стоимость лота составила 206 тыс. долларов, сообщает TMZ.
Брайант подарил перстни родителям. В 2013 году мать баскетболиста продала одно из колец и еще пять предметов Коби за 280 тыс. долларов коллекционеру. Сейчас он перепродал перстень за 206 тыс.
Коби Брайант погиб 26 января после крушения частного вертолёта в Калифорнии. Вместе с ним скончались восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джианна.
Брайант всю карьеру выступал за "Лейкерс". Он занимает четвёртое место среди самых результативных баскетболистов в истории НБА.
Kobe Bryant Lakers Ring He Gifted Mom Sells for $206,000!!! via @TMZ https://t.co/xks9thsiq1 pic.twitter.com/7hKaNM8WWw— Patricia Dempsey (@Patrici90883364) May 25, 2020
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