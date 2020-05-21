В администрации Химок разъяснили ситуацию с футбольным клубом

Начальник управления физической культуры и спорта администрации Химок Александр Еремин рассказал о ситуации с футбольным клубом "Химки". Команда, получившая право выступления в РПЛ на следующий сезон, пока не может пройти лицензирование из-за недостатка финансирования.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб ищет инвесторов для выступлений в РПЛ. По словам Еремина, к этому процессу присоединился и город, который является учредителем клуба.

В том случае, если дополнительное финансирование не будет найдено, "Химки" не будут выступать в РПЛ.