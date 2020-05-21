Начальник управления физической культуры и спорта администрации Химок Александр Еремин рассказал о ситуации с футбольным клубом "Химки". Команда, получившая право выступления в РПЛ на следующий сезон, пока не может пройти лицензирование из-за недостатка финансирования.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб ищет инвесторов для выступлений в РПЛ. По словам Еремина, к этому процессу присоединился и город, который является учредителем клуба.
В том случае, если дополнительное финансирование не будет найдено, "Химки" не будут выступать в РПЛ.
"У нас есть определенный бюджет на содержание подведомственных учреждений, в том числе и футбольного клуба. Выше этого бюджета мы не можем выделять деньги. Если не найдется спонсор, клуб не будет выступать в Российской премьер-лиге в связи с отсутствием финансовых средств. Сейчас все ищут спонсора — и клуб ищет, и мы ищем. Если мы не найдем такового, больших денег в городском бюджете нет", — заявил Еремин.
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