УЕФА обещает провести отборочный турнир Лиги чемпионов

УЕФА назовёт ключевые решения по поводу проведения остатка сезона 27 мая. В этот день состоится заседание исполкома организации. Ожидается, что будут оглашены итоги заседания рабочих групп по проведению клубных турниров и игр сборных.

Кроме того, в УЕФА по запросу "СЭ" опровергли информацию о том, что в новом сезоне будут отменены отборочные турниры в Лиге чемпионов. Организация отмечает, что чемпионы европейских стран имеют право попробовать свои силы в главном еврокубковом турнире.