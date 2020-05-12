УЕФА назовёт ключевые решения по поводу проведения остатка сезона 27 мая. В этот день состоится заседание исполкома организации. Ожидается, что будут оглашены итоги заседания рабочих групп по проведению клубных турниров и игр сборных.
Кроме того, в УЕФА по запросу "СЭ" опровергли информацию о том, что в новом сезоне будут отменены отборочные турниры в Лиге чемпионов. Организация отмечает, что чемпионы европейских стран имеют право попробовать свои силы в главном еврокубковом турнире.
"УЕФА никогда не изучал возможность лишения чемпионов стран их права попытаться пройти отбор в групповой турнир Лиги чемпионов через выступления на футбольном поле. Мы хотим уточнить, что в настоящее время УЕФА только следит за развитием ситуации и потенциальным влиянием на формат отборочных турниров клубных соревнований следующего сезона. На данный момент нет никаких конкретных вариантов формата отбора в еврокубки", — говорится в заявлении УЕФА.
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