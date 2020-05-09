Федерация бокса России (ФБР) поздравила ветеранов с Днем Победы с помощью короткометражного фильма "Цена хлеба".
В этом году пандемия коронавируса не позволила провести в РФ парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Однако это не значит, что ветераны остались без заслуженного внимания. В частности, Федерация бокса России (ФБР) выпустила специальный короткометражный фильм, который посвящается всем людям, внесшим вклад в осуществление Великой Победы. Он получил название "Цена хлеба".
Название фильма от Федерации бокса России говорит само за себя. В нем переплетены несколько жизней и судеб как нашего, так и военного времени. Он позволяет подрастающему поколению узнать истинную цену ржаного хлеба, которую заплатили участники боевых действий в ВОВ в период 1941–1945 годы. В честь подвигов ветеранов заслуженные боксеры России Мурат Гассиев, Федор Чудинов, Рахим Чахкиев, Алексей Тищенко и Егор Мехонцев выразили им уважение и благодарность в стихотворной форме. Эти стихи написаны Леонидом Павловичем Петуховым.
Напомним, что Федерация бокса России занимается реализацией проекта "Непобежденные: c ринга на войну". В его рамках она рассказывает о судьбах боксеров, ушедших на фронт. Под эгидой этого проекта в пятницу, 8 мая ФБР выпустила три новых подкаста, героями которых стали Иван Князев, Виктор Михайлов и Виталий Островерхов.
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