Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в интервью Тине Канделаки в Instagram рассказал об отношениях с Александром Кокориным после колонии. Футболисты отбыли наказание за две драки в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

Мамаев и Кокорин до мая 2019 года находились в СИЗО, а затем — в колонии в Белгородской области. Оба вышли по УДО в сентябре.

После выхода на свободу Мамаев подписал контракт с "Ростовом", а Кокорин был отправлен "Зенитом" в аренду в "Сочи".

"Не боюсь с Сашей сходить в ресторан"

Мамаев отметил, что с Кокориным у него остались дружеские отношения несмотря на историю с попаданием в колонию. По словам футболиста, он сделал выводы из этой ситуации.

"Не собираюсь держаться подальше от Кокорина. Мы сделали определённые выводы… Сами в это вляпались и никого не винили. Не было такого, что кто-то хороший, а кто-то плохой. В ресторан с Сашей? Не боюсь, а чего бояться?" — заявил Кокорин.

"Понял, что я не Супермен"

Мамаев заявил, что вынес огромный жизненный опыт из этой ситуации. По словам футболиста, он не отказался бы от истории с Кокориным.