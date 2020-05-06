Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в интервью Тине Канделаки в Instagram рассказал об отношениях с Александром Кокориным после колонии. Футболисты отбыли наказание за две драки в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.
Мамаев и Кокорин до мая 2019 года находились в СИЗО, а затем — в колонии в Белгородской области. Оба вышли по УДО в сентябре.
После выхода на свободу Мамаев подписал контракт с "Ростовом", а Кокорин был отправлен "Зенитом" в аренду в "Сочи".
Мамаев отметил, что с Кокориным у него остались дружеские отношения несмотря на историю с попаданием в колонию. По словам футболиста, он сделал выводы из этой ситуации.
"Не собираюсь держаться подальше от Кокорина. Мы сделали определённые выводы… Сами в это вляпались и никого не винили. Не было такого, что кто-то хороший, а кто-то плохой. В ресторан с Сашей? Не боюсь, а чего бояться?" — заявил Кокорин.
Мамаев заявил, что вынес огромный жизненный опыт из этой ситуации. По словам футболиста, он не отказался бы от истории с Кокориным.
"Ни о чём не жалею. Я думал, что неуязвим, жил в своём мирке. Там я узнал много интересных людей и понял, что я не Супермен. Осознал, что жизнь не крутится вокруг меня", — заявил Мамаев.
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