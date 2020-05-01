"Крылья" оставят в команде вратаря Фролова несмотря на скандал

"Крылья Советов" не собираются расставаться с вратарем Евгением Фроловым, который попал в скандал из-за высказываний о власти. Ранее футболист раскритиковал правительство и президента Владимира Путина за действия во время пандемии коронавируса.

По мнению голкипера, власти не помогают простым людям. Также Фролов заявил, что российское руководство пытается сделать из граждан "рабов".

В "Крыльях" негативно восприняли интервью Фролова, но футболист продолжит выступать за команду. В Самаре опасаются общественного резонанса в случае расторжения контракта с Фроловым, сообщает "Коммерсант".

Кроме того, существует исключительно футбольный фактор. Летом "Крылья" покидает Сергей Рыжиков, в клубе видят Фролова основным вратарём.