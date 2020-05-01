"Крылья Советов" не собираются расставаться с вратарем Евгением Фроловым, который попал в скандал из-за высказываний о власти. Ранее футболист раскритиковал правительство и президента Владимира Путина за действия во время пандемии коронавируса.
По мнению голкипера, власти не помогают простым людям. Также Фролов заявил, что российское руководство пытается сделать из граждан "рабов".
В "Крыльях" негативно восприняли интервью Фролова, но футболист продолжит выступать за команду. В Самаре опасаются общественного резонанса в случае расторжения контракта с Фроловым, сообщает "Коммерсант".
Кроме того, существует исключительно футбольный фактор. Летом "Крылья" покидает Сергей Рыжиков, в клубе видят Фролова основным вратарём.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.