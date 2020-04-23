УЕФА решил давать путёвки в еврокубки по спортивному принципу

УЕФА провёл заседание исполнительного комитета. На совещании было принято решение о распределении мест в еврокубки на следующий сезон.

По сведениям журналиста Times Мартина Зиглера, УЕФА решил, что путёвки будут распределены по спортивному принципу. В случае если турнир не будет доигран, места в Лиге чемпионов и Лиге Европы получат команды по турнирной таблице на момент остановки чемпионата.

Вместе с тем УЕФА рекомендует доиграть все национальные чемпионаты.

Чемпионат России

В случае досрочного завершения чемпионата РПЛ путёвки в еврокубки получат: