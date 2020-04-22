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Источник Правда.Ру

Корпорация "ВЭБ.РФ" получила 77% акций ЦСКА

Спорт » Командные виды » Футбол

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" завершила сделку по приобретению 77,63% акций ПФК "ЦСКА". Тем самым долг клуба перед корпорацией полностью закрыт, сообщает пресс-служба армейцев.

В результате был сформирован новый совет директоров ЦСКА:

  • член наблюдательного совета "ВЭБ.РФ" Максим Орешкин;
  • старший вице-президент правового блока "ВЭБ.РФ" Игорь Краснов;
  • вице-президент аппарата председателя "ВЭБ.РФ" Александр Чеботарев;
  • директор ООО "Новые городские проекты" Александр Плутник;
  • президент ПФК "ЦСКА" Евгений Гинер;
  • генеральный директор ПФК "ЦСКА" Роман Бабаев;
  • генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

"Я бы хотел поблагодарить руководство "ВЭБ.РФ" за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ПФК "ЦСКА" реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах", — прокомментировал сделку Евгений Гинер.

Темы вэб рпл футбол фк цска чемпионат россии по футболу
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