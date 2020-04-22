Госкорпорация "ВЭБ.РФ" завершила сделку по приобретению 77,63% акций ПФК "ЦСКА". Тем самым долг клуба перед корпорацией полностью закрыт, сообщает пресс-служба армейцев.

В результате был сформирован новый совет директоров ЦСКА:

"Я бы хотел поблагодарить руководство "ВЭБ.РФ" за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ПФК "ЦСКА" реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах", — прокомментировал сделку Евгений Гинер.