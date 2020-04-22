УЕФА опроверг сообщение о рекомендации ВОЗ не проводить матчи

В УЕФА ответили на запрос ТАСС по поводу информации о рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не проводить турниры до 2021 года. Ранее бразильские СМИ распространили сообщение о том, что два эксперта ВОЗ выступили во время видеоконференции 21 апреля и заявили о необходимости отменить футбольные матчи.

В пресс-службе УЕФА заявляют, что информация не соответствует действительности. Во вторник союз вынес рекомендацию доиграть национальные чемпионаты.

"Информация не является корректной. ВОЗ никогда не рекомендовала того, чтобы футбольные матчи не проводились до конца 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

УЕФА, кроме рекомендации доиграть чемпионаты, также разрешил завершить их досрочно. Так поступили в Голландии, там сезон завершён досрочно. Подобное решение ожидается в Бельгии.