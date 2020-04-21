"Арсенал" вспомнил о легендарном покере Аршавина

Лондонский "Арсенал" вспомнил о матче против "Ливерпуля", состоявшемся 21 апреля 2009 года. Та игра завершилась со счётом 4:4, а все голы в составе "канониров" забил российский полузащитник Андрей Аршавин.

Россиянин играл в "Арсенале" с 2008 по 2013 год. Он выходил на поле 144 раза, забил 31 гол и сделал 38 результативных передач.