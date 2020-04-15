Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук прокомментировал возможную остановку футбольного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Турнир остаётся единственным в Европе, который продолжается во время вспышки эпидемии.

По официальным данным, в Белоруссии зарегистрирован 3 281 случай заражения COVID-19. В результате заболевания скончались 33 человека.

По словам Ковальчука, оснований для остановки чемпионата на данный момент нет.

"Если будет ситуация с коронавирусом в стране ухудшаться — на сегодняшний день у нас нет предпосылок — я думаю, что будут приняты более жесткие меры по приостановке чемпионата или по переносу на более поздний срок.

Но сегодня у нас такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди с интересом смотрят по телевизору, болельщиков в стране много, люди любят вид спорта "номер один". Поэтому нет оснований для того, чтобы мы закрыли сегодня чемпионат", — заявил Ковальчук.