Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о планах на следующий сезон. 15-летняя спортсменка в феврале выступила в шоу "Путь к победе" в лирическом образе и новом платье.
"Идея была моих тренеров, они предложили мне лирическую программу. Я уже давно хотела попробовать что-то в этом стиле, вот и решили поставить. Вроде бы получилось неплохо… Мне точно катать ее очень понравилось. Плана сделать ее короткой пока не было", — рассказала девушка.
Также Трусова сообщила, что во время карантина поставить новую программу невозможно.
"Может быть, в следующем сезоне будут лирические программы. Мне хочется разного, пробовать отличающиеся друг от друга вещи. Конкретно о программах еще не задумывались, не было времени. Обычно, когда мы на льду, Даниил Маркович слушает музыку, мы тоже, ищем варианты. Из-за того, что все сейчас сидят дома, никаких идей", — заявила Трусова.
Пока решили защитить только детей и подростков.