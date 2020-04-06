Трусова рассказала о программах на следующий сезон

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о планах на следующий сезон. 15-летняя спортсменка в феврале выступила в шоу "Путь к победе" в лирическом образе и новом платье.

"Идея была моих тренеров, они предложили мне лирическую программу. Я уже давно хотела попробовать что-то в этом стиле, вот и решили поставить. Вроде бы получилось неплохо… Мне точно катать ее очень понравилось. Плана сделать ее короткой пока не было", — рассказала девушка.

Из-за карантина программы не ставят

Также Трусова сообщила, что во время карантина поставить новую программу невозможно.