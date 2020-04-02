Драчёв сравнил письмо об отставке с первоапрельской шуткой

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что письмо с призывом об отставке не зря появилось 1 апреля. Чиновник считает, что на самом деле письмо подписали шесть человек, а не 23, как сообщалось ранее.

"По моим данным, их человек шесть. Хотя наверняка об этом я говорить не могу, поскольку не собираюсь обсуждать это с ними", — сказал Драчёв в интервью ТАСС.

По словам Драчёва, письмо лично ему не приходило. Глава СБР сравнил ситуацию с первоапрельской шуткой.