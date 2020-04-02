Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что письмо с призывом об отставке не зря появилось 1 апреля. Чиновник считает, что на самом деле письмо подписали шесть человек, а не 23, как сообщалось ранее.
"По моим данным, их человек шесть. Хотя наверняка об этом я говорить не могу, поскольку не собираюсь обсуждать это с ними", — сказал Драчёв в интервью ТАСС.
По словам Драчёва, письмо лично ему не приходило. Глава СБР сравнил ситуацию с первоапрельской шуткой.
"Интересно получается, да? Даже непонятно, кто стал инициатором этой истории. Если бы письмо пришло мне на личную почту, то было бы понятно, а так это действительно похоже на первоапрельскую шутку", — отметил он.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.