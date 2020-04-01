В распоряжении РИА "Новости" оказалось открытое письмо в адрес главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва. Руководителя СБР призывают уйти в отставку олимпийские чемпионы, российские тренеры и главы нескольких региональных федераций.

По мнению подписантов, Драчёв должен принять такое решение по нескольким причинам:

"По нашему мнению, доверия биатлонной семьи вы не оправдали! За два года, в течение которых вы возглавляете Союз биатлонистов России, не только не были выполнены обещания, которые вы декларировали в своей программной речи на отчетно-выборной конференции, но и усугубились старые проблемы, для решения которых вы избирались на высокий пост.

Мы считаем обоснованным рекомендовать вам добровольно сложить полномочия президента и продолжить работу в качестве члена правления СБР. Решение — кто в оставшееся до очередной (или внеочередной, если до нее дойдет) конференции время будет выполнять обязанности президента, пусть примет правление", — говорится в заявлении СБР.