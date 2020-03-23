Борец с допингом Зеппельт раскритиковал МОК за позицию по Олимпиаде

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт высказал свою позицию по решению МОК не объявлять перенос Олимпиады-2020. По его мнению, олимпийский комитет медлит с отменой соревнований, чтобы дождаться решения большинства стран об отказе от Игр.

"МОК ждет, что еще несколько стран откажутся от участия в Олимпиаде, чтобы потом заявить: не можем проводить Игры из-за нехватки спортсменов. Это может привести МОК в более удобное положение для выплаты финансовых компенсаций", — написал Зеппельт в Twitter.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что как минимум 13 стран заявили о невозможности участия в Олимпиаде и призвали МОК её отменить.