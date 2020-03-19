"Спартак" применил некоторые ограничительные меры в отношении собственных футболистов. Игрокам запрещено покидать пределы Москвы и Московской области до 26 марта. В этот день красно-белые планируют приступить к тренировкам, сообщает "СЭ".
Кроме того, футболисты обязаны постоянно находиться на связи и выполнять все рекомендации врачей. У каждого игрока есть индивидуальный план тренировок.
Футболисты могут выходить на улицу, но врачи рекомендовали делать это в крайнем случае.
На данный момент в столице России зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом. Это 60% заболеваний от общего количества по стране.
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.