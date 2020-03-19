"Спартак" запретил футболистам покидать Москву и Подмосковье

"Спартак" применил некоторые ограничительные меры в отношении собственных футболистов. Игрокам запрещено покидать пределы Москвы и Московской области до 26 марта. В этот день красно-белые планируют приступить к тренировкам, сообщает "СЭ".

Кроме того, футболисты обязаны постоянно находиться на связи и выполнять все рекомендации врачей. У каждого игрока есть индивидуальный план тренировок.

Футболисты могут выходить на улицу, но врачи рекомендовали делать это в крайнем случае.

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