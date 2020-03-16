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УЕФА готов признать чемпионами лидеров лиг на момент остановки

Спорт » Командные виды » Футбол

17 марта УЕФА проведёт заседание по пандемии коронавируса с участием всех членов союза. Среди прочего, будет затронут вопрос определения чемпиона и участников еврокубокв следующего сезона, сообщает AS.

В том случае, если чемпионаты не будут доиграны, то УЕФА признает чемпионом команду, которая являлась лидером на момент остановки. Также будут определены участники еврокубков. Команды, которые покинут высшие дивизионы чемпионатов и повысятся в классе, определят национальные федерации.

Коронавирус и футбол

Ранее были остановлены на разные сроки почти все национальные чемпионаты, кроме России, Украины, Турции и Венгрии.

На данный момент в чемпионате России по футболу лидирует "Зенит". В других лигах следующие лидеры:

  • Англия - "Ливерпуль";
  • Испания - "Барселона";
  • Италия - "Ювентус";
  • Германия - "Бавария";
  • Франция - "ПСЖ";
  • Португалия - "Порту";
  • Голландия - "Аякс".
Темы рпл уефа футбол фк зенит коронавирус чемпионат росии по футболу
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