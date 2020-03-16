УЕФА готов признать чемпионами лидеров лиг на момент остановки

17 марта УЕФА проведёт заседание по пандемии коронавируса с участием всех членов союза. Среди прочего, будет затронут вопрос определения чемпиона и участников еврокубокв следующего сезона, сообщает AS.

В том случае, если чемпионаты не будут доиграны, то УЕФА признает чемпионом команду, которая являлась лидером на момент остановки. Также будут определены участники еврокубков. Команды, которые покинут высшие дивизионы чемпионатов и повысятся в классе, определят национальные федерации.

Коронавирус и футбол

Ранее были остановлены на разные сроки почти все национальные чемпионаты, кроме России, Украины, Турции и Венгрии.

На данный момент в чемпионате России по футболу лидирует "Зенит". В других лигах следующие лидеры: