Нурмагомедов обещает досрочно завершить бой с Фергюсоном

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует досрочно завершить бой против американца Тони Фергюсона. Поединок состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Россиянин будет защищать титул в лёгком весе.

По словам Нурмагомедова, ему нравится, что многие люди считают Фергюсона фаворитом боя. Поединок он назвал настоящим испытанием.

"Если посмотреть на его статистику, то становится понятно, что он настоящий боец. Поэтому мне нравится этот бой. Это настоящее испытание. Многие думают, что он в состоянии победить меня. Вообще, так и становятся величайшими. Надо бить тех, кого все считают фаворитом. Я нацелен на досрочную победу. Я постараюсь победить его досрочно во втором или в третьем раунде", — заявил Нурмагомедов в интервью CBS Sports.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон

Бой в Бруклине будет пятой попыткой Нурмагомедова и Фергюсона встретиться в октагоне. Четыре предыдущие завершились отменой боёв из-за болезни или травм спортсменов.

Нурмагомедов и Фергюсон имеют серию из 12 побед подряд в UFC. Всего на счету россиянина 28 поединков, в которых одержаны 28 побед. Американец провёл такое же количество боёв, но есть три поражения.