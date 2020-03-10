Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

Спорт » Командные виды » Футбол

Премьер-министр Италии Джузеппе Конти сообщил о приостановке футбольного чемпионата до 3 апреля. Решение связано со сложной ситуацией, которая возникла из-за распространения коронавируса в стране.

Италия вышла на первое место по показателю смертности от коронавируса. На данный момент известно о 463 летальных случаях, 733 человека находятся в реанимации. Всего зафиксировано около 8 тысяч случаев заболевания.

Чемпиона Италии не назовут?

С 10 марта по 3 апреля должны были состояться три тура чемпионата Италии, а также перенесенные ранее матчи. Сложность ситуации состоит в том, что проводить игры в другие даты практически невозможно.

Найти их будет возможно только в том случае, если итальянские команды вылетят из еврокубков уже на этой неделе. Если же "Ювентус", "Аталанта", "Наполи", "Интер" и "Рома" продолжат успешные выступления в еврокубках, то чемпионат останется недоигранным.

С 4 апреля по 24 мая команды должны провести ещё 8 туров, кроме отменённых. Из-за плотности графика эти матчи занимают не только выходные, но и все свободные будние дни. 

Кроме того, остались не проведены ответные полуфинальные матчи Кубка Италии. В том случае, если карантин будет продлён, чемпионат могут остановить и не назвать чемпиона. 

Турнирная таблица чемпионата Италии

  • 1. "Ювентус" - 63 очка (26 игр).
  • 2. "Лацио" - 62 (26).
  • 3. "Интер" - 54 (25).
  • 4. "Аталанта" - 48 (25).
  • 5. "Рома" - 45 (26).
  • 6. "Наполи" - 39 (26).
  • 7. "Милан" - 36 (26).
  • ...
  • 18. "Лечче" - 25 (26).
  • 19. СПАЛ - 18 (26).
  • 20. "Брешия" - 16 (26).
Темы футбол коронавирус чемпионат италии по футболу
Новости Все >
Боец UFC Крылов обрадовался падению курса рубля
Путин напомнил об историческом опыте победы над фашизмом
Яблочный уксус существенно снижает уровень сахара в крови
В МГУ назвали опасности из-за изменения климата
Иркутянка разгромила аптеку из-за спора с фармацевтом
В Норвегии сообщили об отмене чемпионата мира по хоккею-2020
Члены ОПЕК потеряли за сутки 500 миллионов долларов
Россиянам советуют досрочно покинуть горнолыжные курорты Италии
Россиянам нужно приготовиться к росту цен на зарубежные товары
Алла Пугачева не праздновала 8 марта из-за болезни
Последние материалы
Россиянам советуют досрочно покинуть горнолыжные курорты Италии
Россиянам нужно приготовиться к росту цен на зарубежные товары
Алла Пугачева не праздновала 8 марта из-за болезни
Врач рассказал, как вывести токсины из организма
В Британии ищут желающих за деньги заразиться коронавирусом
Банк России начал продажу валюты на внутреннем рынке
Овечкин вышел на первое место в списке снайперов сезона в НХЛ
МИД Казахстана: переговоры по Сирии в астанинском формате под вопросом
Собчак высказалась о болезни Олега Тинькова
Си Цзиньпин прибыл в Ухань, чтобы пообщаться с врачами
Популярное
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США

Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.

Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Зеленский выдвинул России ультиматум
Новости Украины
Зеленский выдвинул России ультиматум
Бывший СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Соломон Соловьев И среди Рыб бывают террористы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Тихонов заявил, что Губерниев "губит биатлон"
Россиянам нужно приготовиться к росту цен на зарубежные товары
Падение нефтяных цен в марте стало сильнейшим с 1991 года
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Киргизия - гарант восстановления СССР
Трамп назначил виновных в обвале нефтяного рынка
Киргизия - гарант восстановления СССР
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Поправка в Конституцию РФ - крах японских планов на Курилы?
В США подтвердили, что вакцины способны вызывать рак
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Сверим часы: три условия краха доллара
Сверим часы: три условия краха доллара
Зачем пихать мишуру в Конституцию?
48-летняя Лера Кудрявцева показала себя в бикини после операции
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ