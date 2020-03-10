Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конти сообщил о приостановке футбольного чемпионата до 3 апреля. Решение связано со сложной ситуацией, которая возникла из-за распространения коронавируса в стране.

Италия вышла на первое место по показателю смертности от коронавируса. На данный момент известно о 463 летальных случаях, 733 человека находятся в реанимации. Всего зафиксировано около 8 тысяч случаев заболевания.

Чемпиона Италии не назовут?

С 10 марта по 3 апреля должны были состояться три тура чемпионата Италии, а также перенесенные ранее матчи. Сложность ситуации состоит в том, что проводить игры в другие даты практически невозможно.

Найти их будет возможно только в том случае, если итальянские команды вылетят из еврокубков уже на этой неделе. Если же "Ювентус", "Аталанта", "Наполи", "Интер" и "Рома" продолжат успешные выступления в еврокубках, то чемпионат останется недоигранным.

С 4 апреля по 24 мая команды должны провести ещё 8 туров, кроме отменённых. Из-за плотности графика эти матчи занимают не только выходные, но и все свободные будние дни.

Кроме того, остались не проведены ответные полуфинальные матчи Кубка Италии. В том случае, если карантин будет продлён, чемпионат могут остановить и не назвать чемпиона.

Турнирная таблица чемпионата Италии