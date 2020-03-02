Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом и бывшей женой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в интервью "Пятому каналу" рассказал об отношениях с бывшей женой Полиной и братом Фёдором. С супругой спортсмен развёлся в 2018 году, а с братом не общается продолжительное время.

Емельяненко ждёт предложения от бывшей жены

Александр и Полина поженились в 2015 году во время нахождения спортсмена в СИЗО. После развода пара не поддерживала отношений, но недавно боец помирился с бывшей супругой и теперь ждёт от Полины предложения о новой свадьбе.

"Было время, что подзахулиганил я чуть-чуть. Ушёл из дома. Оставил её. А сейчас вроде бы всё. Сейчас я ей снова люб. Всё бывает. Не бывает идеальной семьи. Говорю ей: как сделаешь мне предложение, тогда поженимся по новой. Теперь жду от неё предложения. Делать сам ей больше не буду. Это её право выбора", — заявил Емельяненко.

Конфликт Александра и Фёдора Емельяненко

Александр заявил, что не собирается мириться с братом. Ранее в прессу просочился их конфликт. Фёдор заявил, что Александр ведёт неправильный образ жизни, и для него "брат мёртв".