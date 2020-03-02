Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в интервью "Пятому каналу" рассказал об отношениях с бывшей женой Полиной и братом Фёдором. С супругой спортсмен развёлся в 2018 году, а с братом не общается продолжительное время.
Александр и Полина поженились в 2015 году во время нахождения спортсмена в СИЗО. После развода пара не поддерживала отношений, но недавно боец помирился с бывшей супругой и теперь ждёт от Полины предложения о новой свадьбе.
"Было время, что подзахулиганил я чуть-чуть. Ушёл из дома. Оставил её. А сейчас вроде бы всё. Сейчас я ей снова люб. Всё бывает. Не бывает идеальной семьи.
Говорю ей: как сделаешь мне предложение, тогда поженимся по новой. Теперь жду от неё предложения. Делать сам ей больше не буду. Это её право выбора", — заявил Емельяненко.
Александр заявил, что не собирается мириться с братом. Ранее в прессу просочился их конфликт. Фёдор заявил, что Александр ведёт неправильный образ жизни, и для него "брат мёртв".
"Я его попросил, чтобы он сходил в храм, за усопших свечку поставил — за меня. Поэтому тема с братом закрыта", — заявил Александр.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".