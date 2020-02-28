В Токио дали официальный ответ по возможной отмене Олимпиады-2020

Заместитель гендиректора оргкомитета Олимпиады-2020 Кацуру Эне высказал позицию Токио по поводу возможной отмены соревнований из-за эпидемии коронавируса. Ранее член МОК Дик Паунд сообщил, что Игры могут быть отменены только в случае серьёзной пандемии.

По словам Эне, никаких изменений на Олимпиаде-2020 не будет — Игры пройдут в срок. В оргкомитете не рассматривают вариант отмены соревнований.

"Игры пройдут так, как и планировалось, не будет никаких изменений. Мы даже не думаем о том, когда и при каких обстоятельствах мы могли бы принять иное решение о переносе или отмене Игр. В моей голове вообще нет никаких мыслей об изменениях", — приводит слова Кацуру Эне Reuters.

Вместе с тем, оргкомитет рассматривает возможность изменения маршрута эстафеты олимпийского огня. По официальным данным, Япония потратила на подготовку к Олимпиаде около 12 млрд долларов.