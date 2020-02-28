Чемпионат Англии по футболу могут остановить на два месяца

Власти Великобритании рассматривают вопрос с запретом на проведение любых массовых мероприятий из-за распространения эпидемии коронавируса. Остановить в том числе и спортивные соревнования могут на два месяца, сообщает The Telegraph.

Под запрет в таком случае попадёт и чемпионат Англии по футболу. В премьер-лиге нет регламента для таких инцидентов, поэтому решение по чемпионату может быть коллегиальным. Предполагается, что в случае приостановки чемпион объявлен не будет.

Сейчас "Ливерпуль" опережает конкурентов на 22 очка, до завершения турнира осталось 11 туров. "Красные" в последний раз становились чемпионами Англии в 1990 году.

Вместе с тем, АПЛ придётся определить три команды, которые покинут чемпионат. В таком случае это будут клубы, которые займут последние три места перед остановкой. На данный момент это "Вест Хэм", "Уотфорд" и "Норвич".