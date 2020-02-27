На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах завершилась смешанная эстафета. Гонку выиграла сборная Украины, которая преодолела дистанцию за 1 час 11 минут 32,1 секунды. Команда использовала 9 дополнительных патронов.
Команда России в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Саида Халили финишировала второй с отставанием в 32,2 секунды. Сборная использовала 9 доппатронов.
Перед последней стрельбой Халили боролся с норвежцем Андресеном за третье место, но неудача команды Белоруссии помогла подняться на вторую строчку. Сергей Бочарников на "стойке" не смог закрыть одну мишень, чем воспользовались соперники.
Белорусы в итоге финишировали четвёртыми, а норвежцы третьими.
Украина завоевала вторую награду за день - ранее команда была третьей в сингл-миксте. Всего на счету украинцев 4 медали, они лидируют в общем зачёте.
Второе место занимает Россия. Кроме серебра в эстафете, на счету команды золото Евгении Павловой в суперспринте.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.