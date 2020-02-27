Россия завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах завершилась смешанная эстафета. Гонку выиграла сборная Украины, которая преодолела дистанцию за 1 час 11 минут 32,1 секунды. Команда использовала 9 дополнительных патронов.

Команда России в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Саида Халили финишировала второй с отставанием в 32,2 секунды. Сборная использовала 9 доппатронов.

Перед последней стрельбой Халили боролся с норвежцем Андресеном за третье место, но неудача команды Белоруссии помогла подняться на вторую строчку. Сергей Бочарников на "стойке" не смог закрыть одну мишень, чем воспользовались соперники.

Белорусы в итоге финишировали четвёртыми, а норвежцы третьими.

Чемпионат Европы по биатлону: смешанная эстафета

Украина (Семеренко Валя, Джима, Прима, Пидручный) - 1 час 11 минут 32,1 секунды (0+9). Россия (Резцова, Сливко, Латыпов, Халили) - +32,2 секунды (0+9). Норвегия (Скреде, Лиен, Баккен, Андресен) - +33,7 (0+3). Белоруссия (Алембекова, Кривко, Смольский, Бочарников) - +40,4 (1+10).

Медальный зачёт чемпионата Европы по биатлону

Украина завоевала вторую награду за день - ранее команда была третьей в сингл-миксте. Всего на счету украинцев 4 медали, они лидируют в общем зачёте.

Второе место занимает Россия. Кроме серебра в эстафете, на счету команды золото Евгении Павловой в суперспринте.