У футболиста клуба итальянской Серии С (третьего дивизиона) "Пьянезе" обнаружен коронавирус. В воскресенье игрок пропустит матч против молодёжной команды "Ювентуса", сообщает La Nazione.
В субботу футболист находился вместе с командой в отеле в Алессандрии. Утром у него поднялась температура. Врачи команды приняли меры предосторожности, изолировав футболиста от остальных игроков.
Заболевшего отправили домой, а утром в среду у него взяли анализы. К вечеру тест подтвердил наличие в организме коронавируса Covid-19. Футболиста отправили в инфекционную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее в северных районах Италии произошла вспышка коронавируса. Заболевших на данный момент более 400. Известно о семи смертельных случаях.
Из-за эпидемии были отменены четыре матча Серии А. В 25-м туре шесть игр состоятся без зрителей.
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