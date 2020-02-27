Итальянский футболист заразился коронавирусом

У футболиста клуба итальянской Серии С (третьего дивизиона) "Пьянезе" обнаружен коронавирус. В воскресенье игрок пропустит матч против молодёжной команды "Ювентуса", сообщает La Nazione.

В субботу футболист находился вместе с командой в отеле в Алессандрии. Утром у него поднялась температура. Врачи команды приняли меры предосторожности, изолировав футболиста от остальных игроков.

Заболевшего отправили домой, а утром в среду у него взяли анализы. К вечеру тест подтвердил наличие в организме коронавируса Covid-19. Футболиста отправили в инфекционную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Коронавирус в Италии

Ранее в северных районах Италии произошла вспышка коронавируса. Заболевших на данный момент более 400. Известно о семи смертельных случаях.

Из-за эпидемии были отменены четыре матча Серии А. В 25-м туре шесть игр состоятся без зрителей.