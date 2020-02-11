Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) назвала состав рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по вопросу восстановления ВФЛА. Ранее президиум ВФЛА в полном составе ушёл в отставку и передал свои функции рабочей группе.
Рабочая группа ОКР 14 февраля обсудит проведение внеочередной выборной конференции ВФЛА, которая должна состояться 28-го числа. Также группа займётся вопросом допуска спортсменов к международным соревнованиям и участием в Олимпиаде-2020.
Отметим, основная задача группы - взаимодействие с World Athletics по восстановлению ВФЛА в структуре организации. Ранее антидопинговый комитет международной федерации (AIU) выпустил рекомендацию полностью исключить ВФЛА.
Очередной скандал связан с "делом Лысенко", когда высшее руководство ВФЛА допустило махинацию со справкой легкоатлета по поводу пропуска одного из допинг-тестов. Спортсмену грозила дисквалификация на два года за пропуск трёх тестирований.
AUI запросил объяснение от ВФЛА, но получил "неубедительный" ответ. Минспорт 10 февраля направил письмо в международную федерацию с пояснениями по "делу Лысенко". World Athletics может рассмотреть вопрос исключения ВФЛА в середине марта.
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