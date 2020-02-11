Ласицкене и Ганус вошли в рабочую группу ОКР по восстановлению ВФЛА

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) назвала состав рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по вопросу восстановления ВФЛА. Ранее президиум ВФЛА в полном составе ушёл в отставку и передал свои функции рабочей группе.

Рабочая группа ОКР 14 февраля обсудит проведение внеочередной выборной конференции ВФЛА, которая должна состояться 28-го числа. Также группа займётся вопросом допуска спортсменов к международным соревнованиям и участием в Олимпиаде-2020.

Состав рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА

Президент ОКР Станислав Поздняков (председатель).

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.

Замдиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Начальник антидопингового отдела Минспорта Вероника Логинова.

Директор департамента спорта высших достижений Минспорта Алексей Морозов.

Исполнительный директор Федерации современного пятиборья (ФСП) Эдуард Зенков.

Помощник президента ФСП по правовым вопросам Татьяна Миронова.

Глава комиссии спортсменов ВФЛА Радион Гатауллин.

Член комиссии спортсменов ВФЛА Мария Ласицкене.

Исключение ВФЛА

Отметим, основная задача группы - взаимодействие с World Athletics по восстановлению ВФЛА в структуре организации. Ранее антидопинговый комитет международной федерации (AIU) выпустил рекомендацию полностью исключить ВФЛА.

Очередной скандал связан с "делом Лысенко", когда высшее руководство ВФЛА допустило махинацию со справкой легкоатлета по поводу пропуска одного из допинг-тестов. Спортсмену грозила дисквалификация на два года за пропуск трёх тестирований.

AUI запросил объяснение от ВФЛА, но получил "неубедительный" ответ. Минспорт 10 февраля направил письмо в международную федерацию с пояснениями по "делу Лысенко". World Athletics может рассмотреть вопрос исключения ВФЛА в середине марта.