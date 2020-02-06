Анна Дьяченко, тренер российской гимнастки Александры Солдатовой сообщила, что для неё информация о попытке суицида спортсменки стала шоком. По словам специалиста, она созванивалась с 21-летней чемпионкой мира в среду утром и не заметила ничего странного в её поведении.
"Я не знаю об этом факте. Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех", - заявила Дьяченко.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что гимнастка была доставлена в НИИ Склифосовского после попытки самоубийства. Врачи диагностировали у спортсменки признаки телесных повреждений и нервной булимии. Сейчас медицинский персонал оценивает состояние девушки как удовлетворительное.
На счету Солдатовой восемь наград чемпионатов мира:
Также Солдатова выиграла семь наград чемпионатов Европы:
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