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Источник Правда.Ру

Тренер Солдатовой шокирована информацией о попытке суицида

Спорт

Анна Дьяченко, тренер российской гимнастки Александры Солдатовой сообщила, что для неё информация о попытке суицида спортсменки стала шоком. По словам специалиста, она созванивалась с 21-летней чемпионкой мира в среду утром и не заметила ничего странного в её поведении.

"Я не знаю об этом факте. Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех", - заявила Дьяченко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что гимнастка была доставлена в НИИ Склифосовского после попытки самоубийства. Врачи диагностировали у спортсменки признаки телесных повреждений и нервной булимии. Сейчас медицинский персонал оценивает состояние девушки как удовлетворительное.

Александра Солдатова

На счету Солдатовой восемь наград чемпионатов мира:

  • Измир-2014 - золото (командное многоборье);
  • Штутгарт-2015 - золото (командное многоборье), серебро (обруч), серебро (булава);
  • София-2018 - золото (командное многоборье), золото (лента), серебро (мяч), бронза (личное многоборье).

Также Солдатова выиграла семь наград чемпионатов Европы:

  • Минск-2015 - золото (командное многоборье);
  • Будапешт-2017 - золото (командное многоборье), серебро (обруч), серебро (мяч);
  • Баку-2019 - золото (командное многоборье), серебро (мяч), серебро (лента).
Темы суицид гимнастика самоубийство александра солдатова художественная гимнастика
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Тренер Солдатовой шокирована информацией о попытке суицида
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