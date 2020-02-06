Тренер Солдатовой шокирована информацией о попытке суицида

Анна Дьяченко, тренер российской гимнастки Александры Солдатовой сообщила, что для неё информация о попытке суицида спортсменки стала шоком. По словам специалиста, она созванивалась с 21-летней чемпионкой мира в среду утром и не заметила ничего странного в её поведении.

"Я не знаю об этом факте. Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех", - заявила Дьяченко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что гимнастка была доставлена в НИИ Склифосовского после попытки самоубийства. Врачи диагностировали у спортсменки признаки телесных повреждений и нервной булимии. Сейчас медицинский персонал оценивает состояние девушки как удовлетворительное.

Александра Солдатова

На счету Солдатовой восемь наград чемпионатов мира:

Измир-2014 - золото (командное многоборье);

Штутгарт-2015 - золото (командное многоборье), серебро (обруч), серебро (булава);

София-2018 - золото (командное многоборье), золото (лента), серебро (мяч), бронза (личное многоборье).

Также Солдатова выиграла семь наград чемпионатов Европы: