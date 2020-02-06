Чемпионка мира по гимнастике Солдатова пыталась покончить с собой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова доставлена в одну из московских больниц. Девушка пыталась покончить жизнь самоубийством, сообщает АГН "Москва".

У 21-летней спортсменки диагностированы телесные повреждения и признаки нервной булимии. Гимнастка не отвечает на вопросы врачей, поэтому определить причину её поведения не удалось. Следствие проводит проверку.

Александра Солдатова

Солдатова начала выступления на взрослом уровне в 2014 году, в возрасте 15 лет. Девушка входит в сборную России.

На счету Солдатовой восемь наград чемпионатов мира:

Измир-2014 - золото (командное многоборье);

Штутгарт-2015 - золото (командное многоборье), серебро (обруч), серебро (булава);

София-2018 - золото (командное многоборье), золото (лента), серебро (мяч), бронза (личное многоборье).

Также Солдатова выиграла семь наград чемпионатов Европы: