Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова доставлена в одну из московских больниц. Девушка пыталась покончить жизнь самоубийством, сообщает АГН "Москва".
У 21-летней спортсменки диагностированы телесные повреждения и признаки нервной булимии. Гимнастка не отвечает на вопросы врачей, поэтому определить причину её поведения не удалось. Следствие проводит проверку.
Солдатова начала выступления на взрослом уровне в 2014 году, в возрасте 15 лет. Девушка входит в сборную России.
На счету Солдатовой восемь наград чемпионатов мира:
Также Солдатова выиграла семь наград чемпионатов Европы:
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.