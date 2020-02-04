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Источник Правда.Ру

Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду

Спорт

Бывший член президиума Всеройссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алексей Кустов в интервью "Правде.Ру" рассказал о том, как будет развиваться ситуация вокруг организации. По его словам, федерации и российским легкоатлетам не удастся избежать наказания несмотря на последние шаги минспорта.

Ранее министерство отозвало аккредитацию ВФЛА, а президиум федерации ушёл в отставку в полном составе. Функции переданы рабочей комиссии ОКР по восстановлению ВФЛА. Теперь этот орган будет представлять ВФЛА в разбирательстве с международной федерацией World Athletics.

По мнению Кустова, как и четыре года назад, сборная России в полном составе не будет допущена на Олимпиаду. Игры пройдут в Токио.

"Пять лет до этого все нормально было, всё устраивало всех. Пять лет. А вот сейчас, когда даже не дали нейтрального статуса, чтобы отбираться, и реально мы олимпиаду пропускаем

Нашу федерацию легкой атлетики в полном составе не допустят до участия в олимпийских играх. Вы вспомните предыдущую олимпиаду. Они сейчас еще накрутят. Это только начал раскручиваться маховик", - заявил Кустов.

Кустов отметил, что в ситуации виноват бывший глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который занимал свой пост с января 2016 года. Руководитель ушёл в отставку после того, как был временно отстранен World Athletics по "делу Лысенко".

"Я не могу сказать за Матыцина, не могу сказать за Позднякова, как они поведут себя в данной ситуации. Поставят, допустим, вместо Шляхтина какого-то другого случайного пассажира, который будет также заниматься вредительством для страны.

Я считаю, Шляхтин - это вредитель. Вот те, которые подтасовали факты Даниила Лысенко, - это вредители", - заявил Кустов.

Полную версию интервью Алексея Кустова читайте позже на "Правде.Ру".

Дело Лысенко

  • 21 ноября 2019 года антидопинговый комитет организации (AIU) обвинил ВФЛА в подтасовке документов прыгуна в высоту Данила Лысенко. Легкоатлет пропустил три допинг-теста. Один из пропусков спортсмен пытался оправдать при помощи фиктивной справки из больницы.
  • От исполнения обязанностей были отстранены глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, еще пять членов ВФЛА и тренер спортсмена Евгений Загорулько.
  • Выдача разрешений россиянам для участия в международных стартах приостановлена.
  • 28 января 2020 года AIU рекомендовал полностью исключить ВФЛА, так как не получил ожидаемого ответа от России.
  • 31 января минспорта отозвал аккредитацию ВФЛА.
  • 3 февраля президиум ВФЛА ушёл в отставку.
Темы вфла олимпиада-2020 данил лысенко алексей кустов легкая атлетика дмитрий шляхтин
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