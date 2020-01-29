"Оренбург" хочет взять Кокорина в аренду у "Зенита"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев сообщил о заинтересованности клуба в нападающем "Зенита" Александре Кокорине. Команда хотела бы взять футболиста в аренду до конца сезона.

"Оренбург" заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин. Если у нас будет возможность взять его в аренду, то мы это сделаем", — заявил Кияев в интервью Sport24.

Ранее стало известно, что "Зенит" отправился на сборы в Испанию без Кокорина, а сам игрок отказался уходить в аренду в "Сочи".

Кокорин поедет на сбор с "Зенитом-2"

Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста подтвердил информацию о том, что Кокорин отправится на сборы с "Зенитом-2", выступающим в ПФЛ.

"Саша поедет на сбор с "Зенитом-2". Закончилась ли история с "Сочи"? Для нас она и не начиналась", — заявил Логинов.

"Зенит-2" под руководством Владислава Радимова находится на сборе в Турции. Занятия завершатся 7 февраля. Позже у команды запланированы ещё два вояжа в Анталью. Выступления в чемпионате ПФЛ команда возобновит 5 апреля матчем против "Пскова-747".