Мария Шарапова собралась замуж

Подписчики Марии Шараповой в Instagram решили, что теннисистка собралась замуж. На одной из опубликованных фотографий поклонники заметили помолвочное кольцо на ее руке. Известно, что последние несколько лет Шарапова встречается с бизнесменом Александром Гилксом.

О Гилске известно, что он является основателем аукционного дома Paddle8. Также СМИ сообщали, что в числе лучших друзей Гилкса значатся британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл.