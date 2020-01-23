КХЛ перенесёт матч "Куньлуня" из-за коронавируса

КХЛ выразила обеспокоенность ситуацией вокруг распространения нового коронавируса в Китае. Под угрозой проведение матча "Куньлунь" - "Динамо" (Рига). Игра состоится 24 февраля.

"После получения дополнительных разъяснений по ситуации КХЛ примет решение о месте проведения домашней игры с рижским "Динамо" 24 февраля. В случае попадания клуба в плей-офф, данный вопрос будет рассмотрен дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Китайский коронавирус

По официальной информации властей КНР, число заболевших новым вирусом достигло 571 человека. 17 из них умерли.

Распространение вируса зафиксировано в 25 провинциях и городах. Также случаи заболеваний выявлены в Гонконге, Макао, Тайване, США, Японии, Корее и Таиланде.