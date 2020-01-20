Назван состав сборной России на шестой этап Кубка мира по биатлону

В составе сборной России по биатлону на шестой этап Кубка мира заявлены два изменения. На соревнованиях в словенской Поклюке не выступит Евгения Павлова, которая принимала участие в женской эстафете Рупольдинка. В мужской команде Карима Халили заменит Кирилл Стрельцов, сообщает ТАСС.

Состав сборной России по биатлону на этап в Поклюке

Таким образом, в составе мужской команды на шестом этапе выступят:

Александр Логинов,

Матвей Елисеев,

Евгений Гараничев,

Эдуард Латыпов,

Никита Поршнев,

Кирилл Стрельцов.

Женскую команды в Поклюке представят пять россиянок:

Екатерина Юрлова-Перхт,

Светлана Миронова,

Лариса Куклина,

Ирина Старых,

Кристина Резцова.

Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

На этапе в Поклюке пройдут две эстафеты - смешанная и одиночный супермикст, индивидуальные гонки и масс-старты.