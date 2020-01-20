В составе сборной России по биатлону на шестой этап Кубка мира заявлены два изменения. На соревнованиях в словенской Поклюке не выступит Евгения Павлова, которая принимала участие в женской эстафете Рупольдинка. В мужской команде Карима Халили заменит Кирилл Стрельцов, сообщает ТАСС.
Таким образом, в составе мужской команды на шестом этапе выступят:
Женскую команды в Поклюке представят пять россиянок:
На этапе в Поклюке пройдут две эстафеты - смешанная и одиночный супермикст, индивидуальные гонки и масс-старты.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.