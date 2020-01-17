"Спартак" и "Зенит" выступили против расширения РПЛ до 18 клубов

В четверг, 16 января общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение о расширении чемпионата России до 18 команд со следующего сезона. Вердикт РПЛ будет направлен на утверждение в РФС, после чего можно будет говорить о том, как именно будет осуществлен переход на новую систему.

Сейчас известно только то, что за расширение проголосовали 14 клубов. Против выступили два - "Спартак" и "Зенит", сообщает журналист Сергей Егорв в телеграм-канале.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун открыто заявил, что выступает против подобной инициативы. По его словам, расширение не принесет никакого экономического эффекта.