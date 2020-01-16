Калининградский волейбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании доигровщицы сборной России Татьяны Кошелевой. Подробности контракта не разглашаются, но волейболистка доиграет до конца сезона-2019/20.
Татьяна Кошелева является чемпионкой мира. Дважды спортсменка побеждала на чемпионате Европы.
С клубами Кошелева выигрывала чемпионат России, Кубок России, Кубок ЕКВ, а также становилась призером Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.
С 2016 года Кошелева не выступала в России, играя за команды из Турции, Бразилии, Италии и Китая. На её счету выступления в составе:
Калининградский "Локомотив" в прошлом сезоне стал серебряным призёром женской Суперлиги. В этом году команда идет в лидерах турнирной таблицы, конкурируя с командами "Уралочка-НТМК" и "Динамо-Казань".
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