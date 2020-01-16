Волейболистка Кошелева вернулась в чемпионат России

Калининградский волейбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании доигровщицы сборной России Татьяны Кошелевой. Подробности контракта не разглашаются, но волейболистка доиграет до конца сезона-2019/20.

Карьера Татьяны Кошелевой

Татьяна Кошелева является чемпионкой мира. Дважды спортсменка побеждала на чемпионате Европы.

С клубами Кошелева выигрывала чемпионат России, Кубок России, Кубок ЕКВ, а также становилась призером Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.

С 2016 года Кошелева не выступала в России, играя за команды из Турции, Бразилии, Италии и Китая. На её счету выступления в составе:

2005-2006 "Динамо" (Москва)

2007-2010 "Заречье-Одинцово" (Московская область)

2010-2011 "Динамо-Казань" (Казань)

2011-2012 "Динамо" (Краснодар)

2012-2013 "Динамо-Казань" (Казань)

2013-2014 "Динамо" (Москва)

2014-2016 "Динамо" (Краснодар)

2016-2017 — "Эджзаджибаши" (Стамбул)

2017-2018 "Галатасарай" (Стамбул, Турция)

2018-2019 "СеСК-РЖ" (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

2019 — "Савино Дель Бене" (Скандиччи, Италия)

2019/2020 — "Гуандун Эвергрэнд" (Гуанчжоу, Китай)

Чемпионат России по волейболу

Калининградский "Локомотив" в прошлом сезоне стал серебряным призёром женской Суперлиги. В этом году команда идет в лидерах турнирной таблицы, конкурируя с командами "Уралочка-НТМК" и "Динамо-Казань".