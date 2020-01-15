"Спартак" вернул в клуб тренера Пилипчука

Главным тренером "Спартака-2" стал Роман Пилипчук. 52-летний специалист сменил на этом посту Виктора Булатова. Его работа был признана неудовлетворительной, сообщает пресс-служба красно-белых.

Последним местом работы Пилипчука было минское "Динамо". Также он был главным тренером молдавской "Дачии", донецкого "Олимпика", юрмальского "Спартака" и молодежной сборной Таджикистана.

Также Пилипчук работал ассистентом в "Шиннике", "Балтике", московском "Динамо", "Ахмате" и "Спартаке". С красно-белыми он сотрудничал с 2016 по 2018 год. Специалист входил в тренерский штаб Массимо Карреры.

"Спартак-2" в турнирной таблице ФНЛ идёт на 16-м месте. Команды провели 25 туров, чемпионат возобновится в марте.