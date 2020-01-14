Опубликована реакция Нурмагомедова на победу Макгрегора

В 2015 году ирландский боец ММА Конор Макгрегор победил бразильца Жозе Алду на турнире UFC. Экс-чемпион нокаутировал соперника уже на 13-й секунде поединка. На мероприятии присутствовал россиянин Хабиб Нурмагомедов. Реакция дагестанца на нокаут говорит сама за себя.



Реакция Нурмагомедова на победу Макгрегора в 2015 году.

Ролик достали из архивов на телеканале BT Sport. Три года спустя Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом. Бой сопровождался постоянным "треш-током" со стороны ирландца, а завершился грандиозным скандалом, который спровоцировал Хабиб.

Россиянин выскочил за пределы октагона и устроил драку с членами команды Конора. В итоге оба бойца были дисквалифицированы. Нурмагомедов после этого защитил титул UFC в легком весе. Макгрегор выйдет в окатгон после долгого перерыва 18 января. Его соперником станет Дональд Серроне.