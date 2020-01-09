Овечкин в матче НХЛ полез в драку с двумя соперниками

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии". Его команда уступила со счетом 2:3, а сам хоккеист набрал показатель "-2". Но всё же Овечкин запомнился болельщикам. В одном из эпизодов он полез в драку на двух соперников.



Овечкин полез в драку с двумя соперниками.

Овечкин попытался уложить на лёд Трэвиса Конекны и Трэвиса Санхейма. До этого он совершил несколько хитов.

Статистика Александра Овечкина

Овечкин в сезоне-2019/20 провел 45 игр. Он забросил 26 шайб и сделал 16 результативных передач.

С 42-мя очками Овечкин занимает 20-е место в списке бомбардиров НХЛ. В снайперской гонке россиянин пока также далек от своего привычного первого места. Он идет третьим, но отстает от лидирующего Давида Пастрняка на 6 шайб.