Маргарита Готовцева рассказала о том, как проходит судебный процесс по делу об их совместных детях с хоккеистом Никитой Зайцевым. Ранее суд признал за женщиной право опекунства над дочерьми. Хоккеист собирается подать апелляцию, поэтому решение еще не вступило в силу.

"Всё время уходит на решение ситуации с малышками. Прошу меня понять и простить. Я ни в коем случае не забываю про вашу искреннюю поддержку и безумно каждому из вас благодарна.

Пришла домой, порыдала… Не верю, что Новый год буду встречать без своих гномиков и даже не будет шанса их увидеть. Я не знаю, как я ещё не сошла с ума. Не знаю, что делать. И просто больно за своих детей, которые находятся буквально в заложниках", — сказала Готовцева в обращении к подписчикам в Instagram.