Российская модель Екатерина Дорожко сообщила о венчании с бразильским футболистом "Палмейраса" Луисом Адриано. Церемония состоялась в Сан-Паулу. 21 ноября пара вступила в официальный брак.
"Сегодня мы венчались. Спасибо моему папе, который был рядом в самый важный момент моей жизни", — написала Дорожко.
Ранее Луис Адриано выступал за московский "Спартак". Он жил в России с 2017 по 2019 год. Также они играл за бразильские "Интернасьонал" и "Палмейрас", итальянский "Милан" и донецкий "Шахтер".
Отметим, ранее Адриано был женат на бразильской девушке. От первого брака у него три ребенка.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.