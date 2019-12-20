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Россиянка Дорожко обвенчалась с экс-футболистом "Спартака" Адриано

Спорт » Командные виды » Футбол

Российская модель Екатерина Дорожко сообщила о венчании с бразильским футболистом "Палмейраса" Луисом Адриано. Церемония состоялась в Сан-Паулу. 21 ноября пара вступила в официальный брак.


Луис Адирано обвенчался с Екатериной Дорожко.

"Сегодня мы венчались. Спасибо моему папе, который был рядом в самый важный момент моей жизни", — написала Дорожко.

Ранее Луис Адриано выступал за московский "Спартак". Он жил в России с 2017 по 2019 год. Также они играл за бразильские "Интернасьонал" и "Палмейрас", итальянский "Милан" и донецкий "Шахтер".

Отметим, ранее Адриано был женат на бразильской девушке. От первого брака у него три ребенка.

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