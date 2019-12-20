Нападающий "Каролины" Свечников забросил 15 шайбу в сезоне

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников забросил шайбу в ворота "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он забил гол на 18-й минуте третьего периода, сравняв счет (1:1).



Гол Свечникова в ворота "Колорадо".

Для Свечникова эта шайба стала 15-й в сезоне. Россиянин набрал 36 очков в 35-ти играх. В прошлом сезоне в его активе было 37 очков.

"Каролина" выиграла матч со счетом 3:1. Команда занимает четвертое место в Западной конференции, уступая "Вашингтону", "Бостону" и "Айлендерс".