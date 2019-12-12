WADA опубликовало подробности расследования российского дела

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало полный отчет комитета по соответствию, в котором указаны подробности расследования махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Документ из 89-ти страниц появился на официальном сайте WADA.

В отчете WADA указано, что накануне передачи базы данных экспертам из нее было удалено 19 982 файла. Кроме того, полностью исчезли копии данных за 2008-11 годы.

"8 января администратор удалил 632 файла и их копии, создававшиеся в результате автоматических сохранений, и поставил в системе дату 23 мая 2015 года. При попытке вернуться в правильную дату он допустил ошибку - 01/08/2019 вместо 08/01/2019, в результате чего система оказалась датирована августом 2019-го - еще не наступившего на тот момент числа", - говорится в документе.

Также в документе указано, что судя по данным лаборатории допинговые правила нарушили 47 российских спортсменов - 41 тяжелоатлет, один борец, два биатлониста, один гребец и два тхэквондиста.