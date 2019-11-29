Лыжник Полторанин получил дисквалификацию за допинг

Лыжник Алексей Полторанин из Казахстана дисквалифицирован на четыре года за использование кровяного допинга. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Также на четыре года дисквалифицированы двукратный олимпийским чемпион из Эстонии Андрус Веэрпалу и его соотечественники Карел Таммъярв и Алго Кярп.

Во время пресс-конференции в финской Руке, в которой в пятницу начался первый этап Кубка мира сезона-2019/20, было сделано заявление о дисквалификации лыжников. "Мы провели тщательное расследование этой ситуации", - заявила генеральный секретарь FIS Сара Льюис.

Полторанин был ранее временно отстранен FIS от соревнований по подозрению в употреблении допинга. 27 февраля 2018 года на чемпионате мира по лыжным видам спорта Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке, но на старт спортсмен не вышел. Появилась информация о том, что лыжника задержала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил, позже он был отпущен.

1 марта Эстонский союз лыжного спорта выступил с заявлением, в котором подтвердил признания Таммъярва и Веэрпалу в употреблении допинга.

Полторанину 32 года, он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира, также казахстанский спортсмен одержал четыре победы на Азиатских играх. Веэрпалу 48 лет, он выиграл гонки на 15 км классическим стилем на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити и 2006 года в Турине, также в его активе две победы на чемпионатах мира. 30-летний Таммъярв и 34-летний Кярп не завоевывали награды на крупных международных стартах.