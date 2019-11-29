Расписание Кубка мира по биатлону: когда выступят Логинов и Юрлова

30 ноября в шведском Эстерсунде стартует Кубок мира по биатлону. В первый день соревнований состоятся две гонки - синглмикст и смешанная эстафета.

Планируется, что в синглмиксте в Эстерсунде выступят Матвей Елисеев и Тамара Воронина.

В смешанной эстафете Россию представят Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Екатерина Юрлова и Светлана Миронова.

Также на шведском этапе Кубка мира состоятся спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты у мужчин и женщин.

Кубок мира по биатлону

1-й этап, Эстерсунд (Швеция)