30 ноября в шведском Эстерсунде стартует Кубок мира по биатлону. В первый день соревнований состоятся две гонки - синглмикст и смешанная эстафета.
Планируется, что в синглмиксте в Эстерсунде выступят Матвей Елисеев и Тамара Воронина.
В смешанной эстафете Россию представят Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Екатерина Юрлова и Светлана Миронова.
Также на шведском этапе Кубка мира состоятся спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты у мужчин и женщин.
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