Уткин поддержал Нурмагомедова после слов о многоженстве

Спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу слов Абдулманапа Нурмагомедова о многоженстве. Ранее отец бойца ММА Хабиба Нурмагомедова заявил, что у него может появиться вторая жена.

"Одна есть, вторая намечается, третья - не знаю, будет ли. Всевышний обращается к мужчинам и говорит: "Берите в жены двух, трех, четырех". А одна может быть даже и у инвалида", - заявил Абдулманап в интервью каналу "Мир 24".

На это Уткин ответил, что не понимает причину запрета официального многоженства.

"В конце концов, запрет многоженства - он что запрещает? Реально ничего. Разводясь, мужчина платит алименты, то есть содержит первую семью. Как и вторую. Ему запрещен секс, что ли, с первой? Что в реальности?

Короче, я за многоженство. Кто хочет, кто может (во всех отношениях), пусть живет хоть как. Моим глазам не место в чужой семье, а государству - в чужой постели", - написал Уткин в Телеграме.