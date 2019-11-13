Менеджер Нурмагомедова рассказал о заработках Хабиба

Ризван Магомедов, менеджер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова рассказал о том, сколько получает россиянин за бои. В сентябре боец защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье.

"Хабиб получил намного больше шести миллионов долларов за бой. Когда его отец говорил, что гонорар в три раза больше, чем за бой с Конором Макгрегором, то он имел ввиду всю сумму вместе с отчислениями от платных трансляций", - заявил Магомедов в интервью "Спорт-Экспрессу".

Также Ризван рассказал о том, что инцидент с командой Конора Макгрегора лишил ирландца 800 тысяч долларов.