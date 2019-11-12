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Медведева готовит новый показательный номер перед Гран-при России

Спорт » Фигурное катание print

Российская фигуристка Евгения Медведева готовит новый показательный номер перед выступлением на Гран-при России. Номер поставлен под композицию I dont wanna be you anymore певицы Билли Айлиш. Над ним работает хореограф Джои Расселл. 


Показательный номер Евгении Медведевой.

Ранее под музыку американки свой номер поставила фигуристка Алина Загитова. Она использовала песню Bad Guy. Номер ей поставил Даниил Глейзенгауз. Его в плагиате обвинила танцовщица Джоджо Гомес. 

Медведева новый номер может показать на Кубке Первого канала. Соревнования пройдут с 15 по 17 ноября.

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