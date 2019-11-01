Сборные России по баскетболу 3 на 3 отобрались на Олимпиаду

Женская и мужская сборные России по баскетболу 3 на 3 прошли квалификацию на Олимпиаду-2020. На Игры также отобрались семь лучших команд про рейтингу.
Кроме России в топ-3 у мужчин попали команды Сербии и Китая. У женщин кроме россиянок на Игры квалифицировались сборные Китая, Монголии и Румынии.
Остальные участники Олимпиады в баскетболе 3x3 определятся позднее.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Впервые на Играх пройдут соревнования по баскетболу 3x3.
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.