Сборные России по баскетболу 3 на 3 отобрались на Олимпиаду

Женская и мужская сборные России по баскетболу 3 на 3 прошли квалификацию на Олимпиаду-2020. На Игры также отобрались семь лучших команд про рейтингу.

Кроме России в топ-3 у мужчин попали команды Сербии и Китая. У женщин кроме россиянок на Игры квалифицировались сборные Китая, Монголии и Румынии.

Остальные участники Олимпиады в баскетболе 3x3 определятся позднее.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Впервые на Играх пройдут соревнования по баскетболу 3x3.