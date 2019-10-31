"Ливерпуль" узнал соперника по Кубку лиги. Повезло "Астон Вилле"

Организаторы Кубка лиги провели жеребьевку четвертьфинальной стадии турнира. "Ливерпулю" в соперники досталась "Астон Вилла". Матч может состояться в Бирмингеме.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может отказаться от участия в четвертьфинале Кубка лиги из-за плотного графика. С 17 по 21 декабря "красные" примут участие в Клубном чемпионате мира. В эти числа должны пройти игры ¼ финала.
Результаты жеребьевки ¼ финала Кубка лиги:
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.