"Ливерпуль" узнал соперника по Кубку лиги. Повезло "Астон Вилле"

Организаторы Кубка лиги провели жеребьевку четвертьфинальной стадии турнира. "Ливерпулю" в соперники досталась "Астон Вилла". Матч может состояться в Бирмингеме.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может отказаться от участия в четвертьфинале Кубка лиги из-за плотного графика. С 17 по 21 декабря "красные" примут участие в Клубном чемпионате мира. В эти числа должны пройти игры ¼ финала.

Результаты жеребьевки ¼ финала Кубка лиги: