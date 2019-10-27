Американская фигуристка Теннелл лидирует после двух этапов Гран-при

Американская фигуристка Брэди Теннелл захватила лидерство после двух этапов серии Гран-при. Спортсменка заняла второе место на Scate America и четвертую строчку на Scate Canada. В сумме спортсменке это принесло 22 очка (13+9) в таблицу Гран-при.

Очки в серии считаются для того, чтобы определить участников финала, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря. На лед выйдут шесть лучших фигуристок. У каждой из спортсменок будет две попытки выступить в Гран-при. Американка Теннелл таким образом свои уже использовала.

Второе и третье места занимают дебютантки сезона Александра Трусова и Анна Щербакова. 15-летние фигуристки выиграли свои этапы. Также в шестерке Рика Кихира (Япония), Ен Ю (Корея) и Елизавета Туктамышева (Россия).

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Евгения Медвдева занимает только восьмое место, набрав 7 очков. Алина Загитова и Алена Косторная вступят в борьбу 1 ноября на Гран-при Франции.

Серия Гран-при после двух этапов