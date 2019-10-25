Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор во время пресс-конференции рассказал о встрече с президентом России Валидмиром Путиным в прошлом году. По словам ирландца, он подарил главе государства бутылку виски.
"Я год назад здесь был, на чемпионате мира, встречался с Владимиром Путиным. Я подарил ему бутылку своего виски", - сказал Конор.
Ирландец утверждает, что Путин попробовал его напиток, но сначала это сделали охранники президента. Макгрегор считает, что с охраной Путина лучше не связываться.
"Он попробовал, правда в начале его охрана попробовала, они убедились, что там нет яда. Охрана у Путина одна из самых серьезных в мире, с ним лучше проблем не иметь", - заявил Макгрегор.
Встреча Макгрегора и Путина состоялась во время ЧМ-2018 в "Лужниках". Конор тогда опубликовал фотографию в Instagram.
Макрон и Меркель не смогли убедить Путина пойти на встречу в "нормандском формате". Между тем в Донбассе наступает совсем другая политическая реальность.